Погода в Туле 16 декабря: небольшой снег и до -8

В субботу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм), на дорогах гололедица. Ветер западный, до 10 метров в секунду.
Температура ночью – от -6 до -11, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
В субботу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм), на дорогах гололедица. Ветер западный, до 10 метров в секунду.
Температура ночью – от -6 до -11, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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