  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 16 декабря: небольшой снег и до -8 - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 декабря: небольшой снег и до -8
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 16 декабря: небольшой снег и до -8

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В субботу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм), на дорогах гололедица. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от -6 до -11, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

1.jpg

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапрогноз погодыпогода в Тулепогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд конфисковал «Ниссан» у любителя пьяной езды из Донского
Суд конфисковал «Ниссан» у любителя пьяной езды из Донского
При пожаре в Куркинском районе пострадал человек
При пожаре в Куркинском районе пострадал человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.