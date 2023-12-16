Погода в Туле 16 декабря: небольшой снег и до -8

Фото из архива Myslo

В субботу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм), на дорогах гололедица. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от -6 до -11, днём – от -3 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.