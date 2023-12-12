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Атлантический циклон принесет в Центральную Россию экстремальные снегопады
Фото Алексея Пирязева

Атлантический циклон принесет в Центральную Россию экстремальные снегопады

Новый виток ненастья ожидается в конце рабочей недели.

Атлантический циклон захватит управление погодой в центре страны. Он будет кружить практически на одном и том же месте, постепенно ослабевая. Но в конце рабочей недели на Русскую равнину прорвётся ещё один вихрь — средиземноморский, и ненастье разыграется с новой силой. Об этом предупреждают синоптики погодного центра «Фобос».

Экстремальные снегопады будут идти в Центральной России, а ледяные дожди — в Черноземье и Поволжье.

В пятницу столица, а вместе с тем и Тульская область окажутся в центре циклонического вихря. Метель усилится, за сутки выпадет половина месячной нормы осадков.

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сегодня, в 16:49 +4
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