Убийство мужчины в Сокольниках: расследование дела завершено

В ближайшее время оно будет передано в суд.

В Новомосковске местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что 28 сентября около одного из домов по улице Шахтерской в мкр-не Сокольники Новомосковска произошел конфликт на почве внезапно возникшей неприязни. Обвиняемый выстрелил из оружия в область живота потерпевшего. С полученными повреждениями мужчина был доставлен в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался 29 сентября.

В настоящее время фигуранту дела предъявлено обвинение, он находится под стражей. В ближайшее время дело будет передано в суд.