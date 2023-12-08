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В Тульской области зарегистрировано 189 ДТП, устроенных пьяными туляками
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области зарегистрировано 189 ДТП, устроенных пьяными туляками

В них погибли 46 человек.

За прошедшие 11 месяцев на территории региона с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано 189 ДТП. В них погибли 46 туляков, 236 человек получили ранения.

Управление автомобилем в нетрезвом виде — частая причина ДТП. У водителя рассеивается внимание, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движений. Ему требуется больше времени для оценки дорожной обстановки. Езда происходит с неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, зачастую приводящих к ДТП.

В УГИБДД России по Тульской области напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена следующая ответственность:

  • водителям, находящимся в состоянии опьянения, в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет;
  • за управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления, либо лишенным права управления, согласно ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. руб.;
  • за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения согласно ст. 12.26 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет;
  • за передачу права управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения согласно ч. 2 ст. 12.8.3 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.
справка

Если вы стали очевидцем или Вам достоверно известен факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем. Позвоните и сообщите информацию о совершающемся правонарушении в дежурные части Госавтоинспекции:

  • телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.

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