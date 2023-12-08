В Тульской области зарегистрировано 189 ДТП, устроенных пьяными туляками

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

В них погибли 46 человек.

За прошедшие 11 месяцев на территории региона с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано 189 ДТП. В них погибли 46 туляков, 236 человек получили ранения.

Управление автомобилем в нетрезвом виде — частая причина ДТП. У водителя рассеивается внимание, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движений. Ему требуется больше времени для оценки дорожной обстановки. Езда происходит с неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, зачастую приводящих к ДТП.

В УГИБДД России по Тульской области напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена следующая ответственность:

водителям, находящимся в состоянии опьянения, в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет;

за управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления, либо лишенным права управления, согласно ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. руб.;

за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения согласно ст. 12.26 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет;

за передачу права управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения согласно ч. 2 ст. 12.8.3 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.

справка

Если вы стали очевидцем или Вам достоверно известен факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем. Позвоните и сообщите информацию о совершающемся правонарушении в дежурные части Госавтоинспекции: