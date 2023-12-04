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В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо
Фотографии предоставлены организаторами

В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо

В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов, выступающих в девяти весовых категориях.

В воскресенье, 3 декабря, в спортивном зале «Чемпион» состоялся открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей в возрасте от 9 до 10 лет. Соревнования, посвященные памяти мастера спорта СССР Е. В. Сидякина, стали частью проекта «Самбо детям», реализуемого при поддержке администрации Тулы.

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В турнире приняли участие более 100 спортсменов, выступающих в девяти весовых категориях. Благодаря усилиям организаторов и горячей поддержке родителей юных спортсменов, соревнования прошли на высоком уровне. Победители получили кубки, медали и грамоты.

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