В Туле прошёл межрегиональный турнир по самбо

Фотографии предоставлены организаторами

В воскресенье, 3 декабря, в спортивном зале «Чемпион» состоялся открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей в возрасте от 9 до 10 лет. Соревнования, посвященные памяти мастера спорта СССР Е. В. Сидякина, стали частью проекта «Самбо детям», реализуемого при поддержке администрации Тулы.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов, выступающих в девяти весовых категориях. Благодаря усилиям организаторов и горячей поддержке родителей юных спортсменов, соревнования прошли на высоком уровне. Победители получили кубки, медали и грамоты.