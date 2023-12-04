В Туле разыскивают убийцу, который зарезал годовалого сына

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Вечером 4 декабря в квартире в пос. Молодёжный было обнаружено тело годовалого мальчика с ножевым ранением. Подозреваемый убийстве установлен - это 37-летний Андрей Евланичев. Он объявлен в розыск. По предварительным данным, убийца - отец малыша.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Тульской области совместно с сотрудниками полиции и экспертами. Ход расследования уголовного дела на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.