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В Тульском кремле чествовали работников транспортной отрасли
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульском кремле чествовали работников транспортной отрасли

Торжественное мероприятие было посвящено профессиональному празднику.

От имени губернатора Алексея Дюмина всех собравшихся поздравил его заместитель Сергей Егоров. Он отметил, что транспортный комплекс вносит весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы региона, повышение качество жизни людей.

– Благодаря труду работников транспортных предприятий в регионе открываются новые маршруты, обновляется подвижной состав, развивается безналичная оплата проезда, запущена региональная навигационно-информационная система. Все это направлено на повышение комфорта и безопасности перевозки жителей и грузов, – сказал Сергей Егоров.

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Работников транспорта также поздравил глава профильного министерства Тульской области Родион Дудник. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья» и вместе с Сергеем Егоровым отличившимся специалистам региональные и ведомственные награды.

 

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