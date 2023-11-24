В Тульском кремле чествовали работников транспортной отрасли

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

От имени губернатора Алексея Дюмина всех собравшихся поздравил его заместитель Сергей Егоров. Он отметил, что транспортный комплекс вносит весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы региона, повышение качество жизни людей.

– Благодаря труду работников транспортных предприятий в регионе открываются новые маршруты, обновляется подвижной состав, развивается безналичная оплата проезда, запущена региональная навигационно-информационная система. Все это направлено на повышение комфорта и безопасности перевозки жителей и грузов, – сказал Сергей Егоров.

Работников транспорта также поздравил глава профильного министерства Тульской области Родион Дудник. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья» и вместе с Сергеем Егоровым отличившимся специалистам региональные и ведомственные награды.