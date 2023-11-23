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Туляки снесли в квартире три стены: прокуратура привлекла их к штрафу
Фото Артема Жильцова

Туляки снесли в квартире три стены: прокуратура привлекла их к штрафу

Несогласованная перепланировка может окончиться для собственников судом.

Прокуратура Пролетарского района провела проверку по обращению директора УК «ОСТ-Сервис» о незаконной перепланировке жилого помещения.

Собственники квартиры в многоэтажке на улице Самоварной без согласования с органами местного самоуправления снесли три стены. Оказалось, что в администрации Пролетарского района знали о перепланировке. Но не установили порядок и сроки для собственников помещения по приведению его в первоначальное состояние. Тем самым и нарушили законодательство.

— Прокуратура внесла руководителю управления администрации представление, во исполнение требований которого в адрес собственников перепланированной квартиры направлено требование об устранении выявленных нарушений, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Надзорные органы привлекли собственников квартиры к административным штрафам. Теперь они обязаны привести жилье к первоначальному состоянию. Иначе прокуратура подаст иск в суд.

— В соответствии с действующим законодательством собственники помещения обязаны привести его в прежнее состояние. Только на основании решения суда квартира может быть сохранена в перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо этим не создается угроза их жизни или здоровью, — резюмировали в облпрокуратуре.

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сегодня, в 12:21 +2
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Место
Прокуратура Тульской областиулица СамоварнаяПролетарский район

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