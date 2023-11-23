Туляки могут бесплатно посетить психолога

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С 1 июля в поликлиниках региона работают 13 кабинетов медико-психологического консультирования. Это бесплатно и анонимно.

К психологам часто обращаются пациенты в состоянии стресса. Как с ним справиться, советами поделилась медицинский психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова.

Придерживайтесь четкого режима: ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Ложиться желательно до 23.00.

Ешьте достаточно фруктов и овощей, принимайте витамины. Добавьте в свою жизнь физическую активность на свежем воздухе, чтобы организм насыщался кислородом.

Занимайтесь тем, что вас увлекает и поднимает настроение: слушайте музыку, медитируйте, готовьте новые блюда. Выделяйте хотя бы несколько часов в неделю на то, что вам нравится.

Посещайте новые места, пробуйте необычные занятия, запишитесь на курсы или мастер-классы — для преодоления стрессовых ситуаций важна новая «пища для ума».

Психолог советует:

— Очень важно фокусировать внимание на положительных и позитивных вещах. Ведите дневник, записывайте в него все хорошее, что произошло с вами в течение дня, все, что порадовало или удивило вас.

В минздраве Тульской области напомнили, что кабинеты медико-психологического консультирования работают на базе следующих учреждений здравоохранения:

1. Богородицкая центральная районная больница (г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 23).

2. Ефремовская районная клиническая больница имени А. И. Козлова (г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4).

3. Киреевская центральная районная больница (г. Киреевск, ул. Ленина, д. 44).

4. Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина (г. Плавск, ул. В. И. Ульянова, д. 80).

5. Суворовская центральная районная больница (г. Суворов, пр-т Мира, д. 49).

6. Щекинская районная больница (г. Щекино, ул. Болдина, д. 1).

7. Веневское подразделение Городской больницы № 11 г. Тулы (г. Венев, ул. Международная, д. 7-а).

8. Алексинский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Алексин, 2-й пр-д Строителей, д. 3).

9. Новомосковский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Новомосковск, ул. Садовского/Московская, д. 29/31).

10. Узловский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Узловая, п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д. 10-а).

11. Областное диспансерное отделение Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Тула, ул. Осташева, д. 18).

12. Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова (г. Одоев, ул. Дачная, д. 2).

13. Белевская центральная районная больница (г. Белев, ул. Мира, д. 13).

Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8 (4872) 33-83-75.