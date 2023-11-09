Суд вынес приговор жительнице Новомосковска, «укравшей лицо» у пожарного из Коми

Новомосковский райсуд назначил обвиняемой наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года за неправомерный доступ к охраняемой законом информации. Речь идет об истории, в которой тулячка переписывалась с подругой от лица сотрудника МЧС.

События происходили в ноябре прошлого года. Установлено, что каким-то образом женщина взломала аккаунт сотрудника МЧС в Telegram. Более того, прошла верификацию его профиля в Яндекс ID.

— Действуя в нарушение Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», она осуществила привязку к вышеуказанному аккаунту своего абонентского номера, повлекшего блокировку доступа к нему его владельцу. Подсудимая копировала компьютерную информацию, содержащую личные документы потерпевшего, для использования в личных целях, — рассказали в пресс-службе облсуда.

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Жительница Новомосковска взломала соцсети пожарного из Коми, чтобы устроить личную жизнь подруги

Тулячка атаковала аккаунты мужчины и его супруги в соцсети «ВКонтакте» и дважды — в «Одноклассниках». Довести свои преступные действия до конца она не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам — потерпевшие восстанавливали доступ. На какое-то время «хакерша» из Новомосковска успокоилась. Но вскоре взломала страничку мужчины в «Одноклассниках».

— Приговором суда женщина признана виновной. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 20% заработка в доход государства, — гласит решение райсуда.

Зачем ей это все?

Myslo рассказывал историю тулячки, создавшей фейковую страничку в соцсетях. От лица сотрудника МЧС она переписывалась с подругой, которая злоупотребляла спиртным. Чтобы устроить личную жизнь девушки, она «позаимствовала» фотографии пожарного из Республики Коми.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной оставлена без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.