Производственная ошибка: туляка будут судить за смерть коллеги на кондитерской фабрике

В Богородицком районе завершили расследование уголовного дела по факту нарушения правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть.

Происшествие случилось 25 июля на одной из кондитерских фабрик в поселке Куркино. Оператор, не убедившись в отсутствии людей в морозильной камере, запустил производственную линию. Как сообщили в прокуратуре Тульской области, из-за этого 52-летнюю работницу фабрики затянуло в конвейер. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.