Объявлены победители регионального проекта «Народный бюджет-2024»

В Туле по данной программе в следующем году будет выполнено 57 объектов на общую сумму около 207 млн рублей.

Всего от Тулы было подано 272 заявки. Победителями признаны объекты, набравшие максимальное количество баллов. Их определила конкурсная комиссия по итогам онлайн-голосования. Оно проходило с 26 сентября по 25 октября на портале «Открытый регион 71». Итоги подвели 7 ноября.

В 2024 году по программе «Народный бюджет» в областной столице выполнят 15 объектов образования, 5 автомобильных дорог, будут проведены работы в 37 многоквартирных жилых домах.

С полным списком объектов, которые будут выполнены в Туле в 2024 году, можно познакомиться по ссылке.

До 30 ноября продолжается прием заявок для участия в программе «Народный бюджет» на 2025 год.

Инициативные проекты, не ставшие победителями в голосовании на 2024 год, автоматически будут участвовать в голосовании на 2025-й при условии согласия жителей, которое должно быть подтверждено документально.

Заявку на участие можно подать на портале «Открытый регион 71» или обратиться в главное управление по территориальному округу.

Проект «Народный бюджет» реализуется при поддержке губернатора Алексея Дюмина.