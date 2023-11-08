Объявлены победители регионального проекта «Народный бюджет-2024»

Всего от Тулы было подано 272 заявки. Победителями признаны объекты, набравшие максимальное количество баллов. Их определила конкурсная комиссия по итогам онлайн-голосования. Оно проходило с 26 сентября по 25 октября на портале «Открытый регион 71». Итоги подвели 7 ноября.
В 2024 году по программе «Народный бюджет» в областной столице выполнят 15 объектов образования, 5 автомобильных дорог, будут проведены работы в 37 многоквартирных жилых домах.
С полным списком объектов, которые будут выполнены в Туле в 2024 году, можно познакомиться по ссылке.
До 30 ноября продолжается прием заявок для участия в программе «Народный бюджет» на 2025 год.
Инициативные проекты, не ставшие победителями в голосовании на 2024 год, автоматически будут участвовать в голосовании на 2025-й при условии согласия жителей, которое должно быть подтверждено документально.
Заявку на участие можно подать на портале «Открытый регион 71» или обратиться в главное управление по территориальному округу.
Проект «Народный бюджет» реализуется при поддержке губернатора Алексея Дюмина.