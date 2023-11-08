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Скорая сбила подростка на ул. Карпова в Туле
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Скорая сбила подростка на ул. Карпова в Туле

Пострадавший госпитализирован.

Утром 8 ноября на ул. Карпова в Туле автомобиль скорой медицинской помощи сбил пешехода. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.

По информации региональной Госавтоинспекции, предполагается, что скорая ехала со спецсигналами. По предварительным данным, 16-летний парень переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. При этом подросток шел в наушниках и капюшоне.

Пострадавший госпитализирован. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Сергей Стариков
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сегодня, в 13:00 +3
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