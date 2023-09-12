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Тульские силовики нашли дома у экстремиста бутыли с «мёртвой водой»
Фото: Telegram-канал «Тула. Экстремизм»

Тульские силовики нашли дома у экстремиста бутыли с «мёртвой водой»

Мужчину задержали за призывы к экстремизму и терроризму.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя областного центра, который продвигал свои экстремистские взгляды в социальных сетях.

По данным Telegram-канала «Тула. Экстремизм», в 2020 году задержанный уже привлекался к ответственности за распространение экстремистских материалов, но продолжил пропагандировать радикальные идеи.

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Дома у мужчины силовики обнаружили пятилитровые канистры с надписями «мёртвая вода». В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

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