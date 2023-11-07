В Туле суд обязал семейную пару оформить квартиру на детей

Фото Артема Жильцова

После вмешательства прокуратуры родители выделили детям доли в квартире, приобретенной с использованием средств маткапитала.

Прокуратура Пролетарского района проверила соблюдение требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Так, местной жительнице после рождения второго ребенка выдали сертификат. Женщина и ее супруг оформили заявление о распоряжении маткапитала для покупки жилья. Однако квартиру в общую долевую собственность с детьми не оформили. Чем нарушили закон.

— Для защиты прав несовершеннолетних прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями к родителям оформить жилое помещение в общую долевую собственность родителей и детей, после чего родители добровольно исполнили требования законодательства, выделив и оформив причитающиеся доли детям, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В настоящее время жилищные права несовершеннолетних восстановлены.