  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Суд обязал семейную пару оформить квартиру на детей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле суд обязал семейную пару оформить квартиру на детей
Фото Артема Жильцова

В Туле суд обязал семейную пару оформить квартиру на детей

Жилье приобрели на средства маткапитала.

После вмешательства прокуратуры родители выделили детям доли в квартире, приобретенной с использованием средств маткапитала.

Прокуратура Пролетарского района проверила соблюдение требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Так, местной жительнице после рождения второго ребенка выдали сертификат. Женщина и ее супруг оформили заявление о распоряжении маткапитала для покупки жилья. Однако квартиру в общую долевую собственность с детьми не оформили. Чем нарушили закон.

— Для защиты прав несовершеннолетних прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями к родителям оформить жилое помещение в общую долевую собственность родителей и детей, после чего родители добровольно исполнили требования законодательства, выделив и оформив причитающиеся доли детям, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В настоящее время жилищные права несовершеннолетних восстановлены.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 12:21 0
Другие статьи по темам
Место
Прокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе в Тульской области в страшном ДТП погиб водитель Renault Logan
На трассе в Тульской области в страшном ДТП погиб водитель Renault Logan
В Новомосковске загорелась квартира в пятиэтажке
В Новомосковске загорелась квартира в пятиэтажке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.