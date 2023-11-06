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На ул. Агеева Subaru сбил пешехода
Фото из Telegram-канала "Compas_71 Едем по Туле".

На ул. Агеева Subaru сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован.

На ул. Агеева Subaru сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Compas_71 Едем по Туле». 

По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.

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