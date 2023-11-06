На ул. Агеева Subaru сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Compas_71 Едем по Туле».
По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.
Пострадавший госпитализирован.
На ул. Агеева Subaru сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Compas_71 Едем по Туле».
По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.