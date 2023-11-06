  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские гимнастки завоевали медали в Воронеже - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские гимнастки завоевали медали в Воронеже
Фото: СШОР "Спортивная гимнастика".

Тульские гимнастки завоевали медали в Воронеже

Поздравляем наших спортсменок!

С 28 октября по 1 ноября в Воронежской области в Лисках проходил открытый турнир городов России «ХVI Кубок главы Лискинского муниципального района по спортивной гимнастике». В мероприятии участвовало более 150 гимнасток.

Воспитанницы тульской спортшколы «Спортивная гимнастика» показали успешные результаты. По программе мастеров спорта Виктория Алифанова заняла 1 место в многоборье, в упражнениях на разновысоких брусьях и на бревне, 2 место в вольных упражнениях и в опорном прыжке.

По программе 1 спортивного разряда Варвара Ершова заняла 1 место в многоборье, 2 место в вольных упражнениях. Маргарита Зейналова стала третьей в многоборье и второй в упражнениях на разновысоких брусьях, а также на бревне.

Снимок экрана 2023-11-06 173222.png

По программе 2 спортивного разряда Татьяна Королева заняла 3 место в многоборье по обязательной программе и в опорном прыжке, 2 место в упражнениях на бревне. Арина Новикова — 3 место в упражнениях на разновысоких брусьях; Анастасия Попова — 2 место в многоборье по произвольной программе и в вольных упражнениях.

По программе 3 спортивного разряда Сабина Мосина заняла 1 место в многоборье и в упражнениях на бревне, Полина Амелина — 1 место в многоборье, в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Спортсменок подготовили тренеры Рамиля Мусина, Зинаида Роля, Ирина Мокшина.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 19:58 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Напротив бывшего тульского УГИБДД сняли на видео отмороженного водителя
Напротив бывшего тульского УГИБДД сняли на видео отмороженного водителя
На ул. Агеева Subaru сбил пешехода
На ул. Агеева Subaru сбил пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.