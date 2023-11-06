Тульские гимнастки завоевали медали в Воронеже

Фото: СШОР "Спортивная гимнастика".

С 28 октября по 1 ноября в Воронежской области в Лисках проходил открытый турнир городов России «ХVI Кубок главы Лискинского муниципального района по спортивной гимнастике». В мероприятии участвовало более 150 гимнасток.

Воспитанницы тульской спортшколы «Спортивная гимнастика» показали успешные результаты. По программе мастеров спорта Виктория Алифанова заняла 1 место в многоборье, в упражнениях на разновысоких брусьях и на бревне, 2 место в вольных упражнениях и в опорном прыжке.

По программе 1 спортивного разряда Варвара Ершова заняла 1 место в многоборье, 2 место в вольных упражнениях. Маргарита Зейналова стала третьей в многоборье и второй в упражнениях на разновысоких брусьях, а также на бревне.

По программе 2 спортивного разряда Татьяна Королева заняла 3 место в многоборье по обязательной программе и в опорном прыжке, 2 место в упражнениях на бревне. Арина Новикова — 3 место в упражнениях на разновысоких брусьях; Анастасия Попова — 2 место в многоборье по произвольной программе и в вольных упражнениях.

По программе 3 спортивного разряда Сабина Мосина заняла 1 место в многоборье и в упражнениях на бревне, Полина Амелина — 1 место в многоборье, в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Спортсменок подготовили тренеры Рамиля Мусина, Зинаида Роля, Ирина Мокшина.