В России выявлено три случая заражения смертельным гонконгским гриппом

В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Тульской области грипп А регистрировался в 2016 году. Тогда им заболели два человека.

Заболевшие не были привиты против гриппа. В настоящее время имеется возможность привиться против гриппа в медицинских организациях по месту жительства.



С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций. Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, использовать дезинфицирующие средства для рук. Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. Регулярно проветривать помещения, максимально исключить посещение мест скопления людей, но, если необходимо посещение таких мест, то рекомендуем использовать медицинскую маску.