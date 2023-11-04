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В России выявлено три случая заражения смертельным гонконгским гриппом
Фото из архива Myslo.ru.

В России выявлено три случая заражения смертельным гонконгским гриппом

Заболевшие не были привиты против гриппа.

В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Тульской области грипп А регистрировался в 2016 году. Тогда им заболели два человека.

Заболевшие не были привиты против гриппа. В настоящее время имеется возможность привиться против гриппа в медицинских организациях по месту жительства.

С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций. Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, использовать дезинфицирующие средства для рук.  Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. Регулярно проветривать помещения, максимально исключить посещение мест скопления людей, но, если необходимо посещение таких мест, то рекомендуем использовать медицинскую маску.

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сегодня, в 19:31 0
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