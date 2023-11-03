Оперативники задержали подростка, танцевавшего у Вечного огня в Белеве

Фото телеграм-канала «Тула Жесть»

Подросток из Тульской области станцевал возле вечного огня. Видео с его выходкой разлетелось по соцсетям сегодня утром, 3 ноября. Поступок не остался без внимания со стороны тульских силовиков.

Так, оперативники задержали 14-летнего подростка из Новомосковска Тульской области. Об этом пишет телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». Парень приехал с друзьями в Белёв. И почему-то решил станцевать на гранитной плите у Вечного огня.

– К ответственности привлекли маму, в отношении которой составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)