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Оперативники задержали подростка, танцевавшего у Вечного огня в Белеве
Фото телеграм-канала «Тула Жесть»

Оперативники задержали подростка, танцевавшего у Вечного огня в Белеве

Видео с утренним инцидентом разлетелось по соцсетям.

Подросток из Тульской области станцевал возле вечного огня. Видео с его выходкой разлетелось по соцсетям сегодня утром, 3 ноября. Поступок не остался без внимания со стороны тульских силовиков.

Так, оперативники задержали 14-летнего подростка из Новомосковска Тульской области. Об этом пишет телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». Парень приехал с друзьями в Белёв. И почему-то решил станцевать на гранитной плите у Вечного огня. 

– К ответственности привлекли маму, в отношении которой составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)

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