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В Туле полицейские поймали закладчика 

В Туле полицейские поймали закладчика 

19-летнему парню грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительной информации, злоумышленник раскладывал закладки с наркотиками на территории Тулы. Молодого человека задержали на улице Пролетарской на лестничной площадке, около съемной квартирой, в которой осуществлялась незаконная деятельность. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у него обнаружено и изъято 83 подготовленных для сбыта бесконтактным путем свертка с мефедроном. 

Для осуществления преступной деятельности молодой человек снимал квартиру, где занимался расфасовкой мелких и крупных партий. При проведении обыска, в присутствии понятых, у подозреваемого изъято еще 20 подготовленных к сбыту свертков. Также изъяты весы и большое количество упаковочного материала. Кроме того, в городе обнаружены сделанные подозреваемым 3 тайника с наркотиками. Всего из незаконного оборота изъято 230 г наркотика.

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В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

сегодня, в 15:19 +1
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