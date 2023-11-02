В Туле 4 сектантов обвинили в экстремизме: приговор огласят 20 ноября

Прокуратура запросила для них условные сроки.

В Туле четверо лидеров секты «Свидетели Иеговы» (деятельность запрещена в РФ) обвиняются в «Организации деятельности экстремистской организации».

Деятельность фигурантов уголовного дела была пресечена еще в апреле 2021 года. Несмотря на то, что секта «Свидетели Иеговы» объявлена Верховным судом РФ вне закона, экстремисты активно работали в четырех крупных районах области — вербовали сторонников, собирали деньги, распространяли литературу. Не исключается их причастность к различным мошенническим схемам. Действовали сектанты очень осторожно, для связи использовали зарубежные мессенджеры.

У каждого адепта секты имелись четкие инструкции по противодействию расследованию и правосудию, методички для вербовки людей и бланки отказа от переливания крови.

По нашей информации, приговор в отношении обвиняемых огласят 20 ноября. Прокуратура запросила для всех фигурантов дела условные сроки.