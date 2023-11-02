Сильные дожди: в Тульской области выпадет больше половины месячной нормы осадков

Фото Алексея Пирязева.

Аномальное тепло в ближайшие дни покинет Центральную Россию. Причиной такой погоды стало взаимодействие циклона и антициклона. Первый направил поток хорошо прогретого воздуха из Южной Европы, а второй разогнал облака над большей частью региона.

По прогнозам синоптиков, центр атлантического вихря выйдет ровно на Центральную Россию. Здесь резко усилятся дожди: в Тульской и Орловской областях местами может выпасть больше половины месячного объёма влаги.

— В целом, из-за влияния циклона на Русской равнине похолодает, ведь облака сократят солнечный прогрев, а к южным воздушным потокам станет примешиваться западная составляющая. Тем не менее, даже о возвращении температурного режима в норму пока говорить не приходится. Западный воздух всё равно очень тёплый, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

До конца недели ожидается +7…+8 градусов, а затем снова резко потеплеет до +13.