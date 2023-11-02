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Сильные дожди: в Тульской области выпадет больше половины месячной нормы осадков
Фото Алексея Пирязева.

Сильные дожди: в Тульской области выпадет больше половины месячной нормы осадков

Такой прогноз дают синоптики.

Аномальное тепло в ближайшие дни покинет Центральную Россию. Причиной такой погоды стало взаимодействие циклона и антициклона. Первый направил поток хорошо прогретого воздуха из Южной Европы, а второй разогнал облака над большей частью региона.

По прогнозам синоптиков, центр атлантического вихря выйдет ровно на Центральную Россию. Здесь резко усилятся дожди: в Тульской и Орловской областях местами может выпасть больше половины месячного объёма влаги. 

— В целом, из-за влияния циклона на Русской равнине похолодает, ведь облака сократят солнечный прогрев, а к южным воздушным потокам станет примешиваться западная составляющая. Тем не менее, даже о возвращении температурного режима в норму пока говорить не приходится. Западный воздух всё равно очень тёплый, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

До конца недели ожидается +7…+8 градусов, а затем снова резко потеплеет до +13. 

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Фотограф:
сегодня, в 15:27 0
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