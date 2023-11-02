Судья из Ефремова ударила ножом сожителя: суд огласил приговор 

В Тульском областном суде вынесен приговор по делу бывшей судьи Ефремовского межрайонного суда Людмилы А. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Напомним, 22 января 2022 года женщина поругалась со своим сожителем и ударила его ножом в живот — в результате этого мужчина попал в реанимацию. В судебном процессе потерпевший не раз заявлял, что не имеет претензий к обвиняемой.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года 2 месяца.