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Судья из Ефремова ударила ножом сожителя: суд огласил приговор 

Судья из Ефремова ударила ножом сожителя: суд огласил приговор 

Женщина отделалась условным сроком.

В Тульском областном суде вынесен приговор по делу бывшей судьи Ефремовского межрайонного суда Людмилы А. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Напомним, 22 января 2022 года женщина поругалась со своим сожителем и ударила его ножом в живот — в результате этого мужчина попал в реанимацию. В судебном процессе потерпевший не раз заявлял, что не имеет претензий к обвиняемой. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года 2 месяца. 

 

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