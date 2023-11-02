Более 900 тулячек проверили здоровье в онкодиспансере в рамках месячника борьбы с раком молочной железы

Фото минздрава Тульской области.

У одной из них подтвердилось это заболевание.

Месячник проводится ежегодно и призван привлечь внимание к важности ранней диагностики этого опасного заболевания. В Тульском областном онкодиспансере подвели его итоги.

В октябре более 900 жительниц Тульской области старше 40 лет прошли маммографию в поликлинике онкодиспансера. 133 из них были направлены на дообследование. У одной пациентки обнаружен рак молочной железы, у двоих — высокая вероятность злокачественного образования. Они направлены на обследование и лечение. Об этом сообщает региональный минздрав.

— Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологических заболеваний. При ранней диагностике вероятность выздоровления составляет выше 95%. Поэтому очень важно регулярно проходить маммографию, а женщинам старше 40 лет делать ее не реже раза в год. Чем раньше провести лечение, тем больше шансов сохранить жизнь и здоровье, — сказал заведующий отделением лучевой диагностики онкодиспансера Алексей Пушкаренко.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» онкодиспансер оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения рака молочной железы. Специалисты с помощью современного маммографа могут обнаружить даже небольшие новообразования размером до 3-5 мм и начальные признаки болезни.

Вовремя выявить отклонения в здоровье и своевременно начать лечение помогает диспансеризация. Записаться на нее можно через сервис «Мое здоровье» на портале Госуслуг, на портале Доктор71 или в своей поликлинике.