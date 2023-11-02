  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Более 900 тулячек проверили здоровье в онкодиспансере в рамках месячника борьбы с раком молочной железы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 900 тулячек проверили здоровье в онкодиспансере в рамках месячника борьбы с раком молочной железы
Фото минздрава Тульской области.

Более 900 тулячек проверили здоровье в онкодиспансере в рамках месячника борьбы с раком молочной железы

У одной из них подтвердилось это заболевание.

Месячник проводится ежегодно и призван привлечь внимание к важности ранней диагностики этого опасного заболевания. В Тульском областном онкодиспансере подвели его итоги.

В октябре более 900 жительниц Тульской области старше 40 лет прошли маммографию в поликлинике онкодиспансера. 133 из них были направлены на дообследование. У одной пациентки обнаружен рак молочной железы, у двоих — высокая вероятность злокачественного образования. Они направлены на обследование и лечение. Об этом сообщает региональный минздрав.

— Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологических заболеваний. При ранней диагностике вероятность выздоровления составляет выше 95%. Поэтому очень важно регулярно проходить маммографию, а женщинам старше 40 лет делать ее не реже раза в год. Чем раньше провести лечение, тем больше шансов сохранить жизнь и здоровье, — сказал заведующий отделением лучевой диагностики онкодиспансера Алексей Пушкаренко.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» онкодиспансер оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения рака молочной железы. Специалисты с помощью современного маммографа могут обнаружить даже небольшие новообразования размером до 3-5 мм и начальные признаки болезни.

Вовремя выявить отклонения в здоровье и своевременно начать лечение помогает диспансеризация. Записаться на нее можно через сервис «Мое здоровье» на портале Госуслуг, на портале Доктор71 или в своей поликлинике.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рак молочной железыонкодиспансер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Судья из Ефремова ударила ножом сожителя: суд огласил приговор 
Судья из Ефремова ударила ножом сожителя: суд огласил приговор 
Туляк отнял у сестры телефон, угрожая ножом и табуреткой
Туляк отнял у сестры телефон, угрожая ножом и табуреткой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.