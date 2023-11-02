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Рано утром в Туле загорелась многоэтажка: жильцов эвакуировали
Пресс-служба МЧС России по Тульской области

Рано утром в Туле загорелась многоэтажка: жильцов эвакуировали

Одного туляка пришлось спасать с помощью специальных устройств.

2 ноября в четыре утра на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. 2-й проезд Металлургов.

На место выехали пожарные расчеты с лестницей для работы на верхних этажах здания. Огонь потушили в 04:30.

– Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-3 с помощью спасательных устройств по лестничному маршу спасен один человек. Эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет, – сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за пожара полностью выгорела комната. Вся квартира закоптилась.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается, резюмировали спасатели.

 

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