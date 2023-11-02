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Представители правительства Тульской области навестили военнослужащих в госпиталях
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Представители правительства Тульской области навестили военнослужащих в госпиталях

Передали им подарки, пожелали скорейшего выздоровления и восстановления.

1 ноября представители минздрава и минтруда Тульской области посетили участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях Москвы и Московской области.

От имени губернатора и жителей региона они поздравили военнослужащих с наступающим Днём народного единства, передали им подарки, пожелали скорейшего выздоровления и восстановления. А также ответили на вопросы о региональных мерах поддержки участников СВО и их семей.

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Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что в нашем регионе разработана и действует комплексная программа реабилитации участников СВО. Она включает социальную реабилитацию, медицинскую и психологическую помощь, поддержку в трудоустройстве.

— Наша задача — помочь бойцам скорее восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Благодаря единству и сплоченности всего общества, поддержке регионального правительства и губернатора Алексея Дюмина в регионе созданы для этого необходимые условия. Демобилизованные ребята проходят медицинскую реабилитацию в больницах региона, а социальные кураторы заботятся о семьях военнослужащих, — сказал Дмитрий Марков.

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По поручению Алексея Дюмина представители правительства области регулярно навещают бойцов, которые находятся в госпиталях — в том числе и в других регионах. По вопросам, связанным с СВО, работает региональная горячая линия 8(800)200-52-26.

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