Очередной рейд силовиков в Туле: правоохранители проверили 177 иностранцев

Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм»

Силовики поделились статистикой в телеграм-канале «Тула. ЭкстремиZм».

«Всего было проверено 177 иностранных граждан, 16 из них отправят домой», — пишет телеграм-канал.

Напомним, что рейды по проверкам мигрантов проводятся с частой периодичностью. Ранее Myslo писал, что 30 нелегалов приехали в страну с нарушением миграционного законодательства. Проверки участились после одного случая, когда на ул. Пирогова в Туле задержали иностранца, который приставал на улице к девушке, а затем оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД.

Еще одним бурным поводом для обсуждения стала драка двух мигрантов в маршрутке. Прочитать об этом можно здесь.