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Очередной рейд силовиков в Туле: правоохранители проверили 177 иностранцев
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм»

Очередной рейд силовиков в Туле: правоохранители проверили 177 иностранцев

Рейд состоялся 4 октября.

Силовики поделились статистикой в телеграм-канале «Тула. ЭкстремиZм».

«Всего было проверено 177 иностранных граждан, 16 из них отправят домой», — пишет телеграм-канал.

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Напомним, что рейды по проверкам мигрантов проводятся с частой периодичностью. Ранее Myslo писал, что 30 нелегалов приехали в страну с нарушением миграционного законодательства. Проверки участились после одного случая, когда на ул. Пирогова в Туле задержали иностранца, который приставал на улице к девушке, а затем оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД.

Еще одним бурным поводом для обсуждения стала драка двух мигрантов в маршрутке. Прочитать об этом можно здесь.

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Автор:
сегодня, в 09:50 +2
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