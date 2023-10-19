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Суд признал увольнение директора детского лагеря им. Саши Чекалина незаконным

Суд признал увольнение директора детского лагеря им. Саши Чекалина незаконным

И взыскал в его пользу заработок за время вынужденного прогула – почти 200 тысяч рублей.

Советский районный суд рассмотрел иск директора оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина о признании его увольнения незаконным. Напомним, Игорь Провлоцкий лишился должности после того, как в лагере случилась вспышка золотистого стафилококка. Тогда заболели 29 детей и 2 взрослых

Сам мужчина утверждал, что принял все необходимые меры для предотвращения ЧП, а сотрудники и родители воспитанников оздоровительного лагеря создали петицию в его поддержку, которую подписали больше 250 человек.

Игорь Провлоцкий не согласился со своим увольнением и решил добиваться справедливости. Сегодня стало известно, что суд встал на его сторону – увольнение признано незаконным. 

МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» обязано восстановить директора лагеря в должности и выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула с 4 августа по 19 октября – 199695 рублей.

Сюжет: Вспышка инфекции в лагере имени Саши Чекалина
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