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В Тульской области отремонтировали дороги к медучреждениям
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области отремонтировали дороги к медучреждениям

По нацпроекту «БКД» в регионе продолжается ремонт дорог.

Так, в Новомосковске отремонтирован участок на улице Свердлова от улицы Маяковского до улицы Садовского. Теперь по этой дороге удобно добираться сразу до нескольких социально значимых объектов. Поблизости расположены несколько поликлинических отделений, филиалы городской клинической больницы, Тульский областной противотуберкулезный диспансер, станция скорой помощи.

В этом году отремонтировали дорожное покрытие со съездами и примыканиями, установили остановочные пункты для общественного транспорта и дорожные знаки, а также обустроили тротуары.

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В Киреевске привели в порядок улицу Горняков, ведущую к Киреевской ЦРБ, а также к филиалу Тульской областной стоматологической поликлиники.

На участке отремонтировали дорожное полотно, люки, смотровые колодцы и съезды, установили бордюр и остановочные павильоны.

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