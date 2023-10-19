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В Узловой осудят несовершеннолетнего «закладчика»

В Узловой осудят несовершеннолетнего «закладчика»

Уголовное дело направлено в суд.

В Узловой 17-летний местный житель обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемый в мессенджере познакомился с человеком, который обещал ему солидное вознаграждение за работу «закладчиком». Молодой человек согласился на подработку и даже получал «премии», размер которых доходил до сотен тысяч рублей.

22 июня молодого человека задержали правоохранители — в тот момент, когда он оставлял очередную «закладку». У задержанного изъяли 4,84 г наркотика. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

сегодня, в 14:23 +2
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