В Узловой осудят несовершеннолетнего «закладчика»

В Узловой 17-летний местный житель обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемый в мессенджере познакомился с человеком, который обещал ему солидное вознаграждение за работу «закладчиком». Молодой человек согласился на подработку и даже получал «премии», размер которых доходил до сотен тысяч рублей.

22 июня молодого человека задержали правоохранители — в тот момент, когда он оставлял очередную «закладку». У задержанного изъяли 4,84 г наркотика. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.