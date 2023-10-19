В Тульской области выросло число случаев сальмонеллёза

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За 9 месяцев 2023 года в Тульской области зарегистрировано 214 случаев сальмонеллёза. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости — 14,9 на 100 тыс. населения, что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это в 1,9 раза превышает среднемноголетние значения.

Доля детей до 17 лет среди заболевших сальмонеллёзом составляет 60%.

Что такое сальмонеллёз?

Это инфекционное заболевание, которое характеризуется преимущественно поражением желудочно-кишечного тракта. Инфекцию вызывают бактерии — сальмонеллы. Они относительно устойчивы во внешней среде: в воде открытых водоемов сохраняются от 11 до 120 дней, в почве — до 140 дней, в комнатной пыли — до 90 дней; в мясе и колбасных изделиях — то 60 до 130 дней (в замороженном мясе — от 6 до 13 месяцев); в молоке при комнатной температуре — до 10 дней, в холодильнике — до 20 дней; в сливочном масле — 52-128 дней; в яйцах — до 13 месяцев, на яичной скорлупе — от 17 до 24 дней.

Инкубационный период составляет в среднем 12-24 часа, может быть до 3 дней.

Как передается?

Механизм передачи инфекции — фекально-оральный, основные пути передачи — пищевой, контактно-бытовой.

Основными источниками сальмонелл являются животные (сельскохозяйственные, домашние, дикие, грызуны). Самый мощный резервуар сальмонелл — птицы (куры, гуси, утки и т. п.) из птицеводческих хозяйств.

Факторы передачи инфекции при пищевом пути передачи чаще всего — это мясо и мясные изделия, куры, яйца, рыба, сырое молоко, мороженое, сыры, готовые салаты и др.

Симптомы

Сильнее всего поражается желудочно-кишечный тракт. Часто начало заболевания внезапное, с развитием признаков интоксикации и гастроэнтерита. Возникает озноб, повышение температуры, головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах. Отмечается тошнота, рвота, жидкий стул. Заболевание часто протекает в среднетяжелой форме.

Наиболее опасно развитие сепсиса при сальмонеллезе, когда присоединяется поражение печени, почек, выражены симптомы интоксикации. Течение заболевания длительное, тяжелое, с высокой летальностью.

При сальмонеллезе могут поражаться все органы, возможны поражения мягких тканей, суставов, абсцессы печени, селезенки, головного мозга, менингиты, менингоэнцефалиты, пневмонии, перитониты.