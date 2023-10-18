Выезды на встречку, пешеходы-нарушители и пьяные водители: ГИБДД подвела промежуточные итоги масштабного рейда в Туле

Фото УГИБДД по Тульской области

С 9 октября в Тульской области проводится масштабный рейд ГИБДД с участием сотрудников Центра спецназначения. Только за первые 4 дня сотрудники Госавтоинспекции провели 154 мероприятия, направленных на профилактику ДТП.

Инспекторы выявили 114 фактов выезда на встречку, 102 факта нарушения требований ПДД к перевозке детей, 103 нарушения ПДД пешеходами, 29 фактов непредоставления водителями преимущества в движении пешим участникам дорожного движения. Кроме того, было установлено 20 нетрезвых водителей.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть дисциплинированными и осторожными на дорогах.

