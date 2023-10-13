Сотрудники Центра спецназначения и ГИБДД проведут в Туле масштабные рейды

Фото Сергея Старикова

Госавтоинспекция Тульской области сообщает, что с 13 по 15 октября включительно в регионе будут работать сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области они проведут мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, направленные на профилактику ДТП и будут пресекать нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть внимательнее и осторожнее на дорогах, воздержаться от опасных манёвров и неукоснительно соблюдать ПДД.