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В 2024 году доля юаней в накоплениях россиян может превысить 45%
Фото: freepik.com

В 2024 году доля юаней в накоплениях россиян может превысить 45%

Дедолларизация накоплений россиян продолжается.

Помимо рублей, имеющиеся сбережения в долларах и евро клиенты стремятся перевести в «мягкие» валюты – в первую очередь, юань. Этот инструмент вызывает все больший интерес населения. 

В основном вклады в юанях открывают мужчины, на которых в 2023 году приходится более 63% таких депозитов. Средний возраст вкладчиков составляет 49 лет. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. Чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях входят Нижегородская область, Свердловская области и Краснодарский край. Таковы данные аналитиков ВТБ. 

«Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может практически удвоиться, а  к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что в целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 года доля юаней может превысить 45%. 

За неполные десять месяцев клиенты банка открыли порядка 24,3 тысячи вкладов в валюте КНР. Общий портфель депозитов превысил 12,5 млрд юаней, увеличившись почти на 90% с начала года.

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сегодня, в 17:02
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