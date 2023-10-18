Кладбище рядом с Судаково: постановление направили на антикоррупционную экспертизу

Глава городской администрации Илья Беспалов подписал проект постановления об открытии кладбища вблизи тульской деревни Судаково.

Из документа следует, что кладбище для захоронения умерших (погибших) граждан планируется сделать смешанного типа (предусмотрены захоронения любых видов, разрешенных действующим законодательством).

Общая площадь участка, который находится недалеко от действующего Косогорского кладбища — 120 тыс. 119 кв. м. В настоящее время проект направлен на антикоррупционную экспертизу, где пробудет до 25 октября этого года.

Напомним, вопрос о размещении кладбища рядом с деревней Судаково рассматривался на заседании Тульской городской Думы 26 октября прошлого года. Жители тульской деревни Морозовка и ближайшей к ней Балабаевки (Пролетарский округ) были против размещения у них под боком нового кладбища. Поэтому, на думе проект размещения кладбища возле этих деревень был отклонен.