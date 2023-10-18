  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кладбище рядом с деревней с Судаково: постановление направили на антикоррупционную экспертизу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кладбище рядом с Судаково: постановление направили на антикоррупционную экспертизу

Кладбище рядом с Судаково: постановление направили на антикоррупционную экспертизу

Общая площадь участка — 120 тыс. 119 квадратных метров.

Глава городской администрации Илья Беспалов подписал проект постановления об открытии кладбища вблизи тульской деревни Судаково.

Из документа следует, что кладбище для захоронения умерших (погибших) граждан планируется сделать смешанного типа (предусмотрены захоронения любых видов, разрешенных действующим законодательством).

Общая площадь участка, который находится недалеко от действующего Косогорского кладбища — 120 тыс. 119 кв. м. В настоящее время проект направлен на антикоррупционную экспертизу, где пробудет до 25 октября этого года.

Напомним, вопрос о размещении кладбища рядом с деревней Судаково рассматривался на заседании Тульской городской Думы 26 октября прошлого года. Жители тульской деревни Морозовка и ближайшей к ней Балабаевки (Пролетарский округ) были против размещения у них под боком нового кладбища. Поэтому, на думе проект размещения кладбища возле этих деревень был отклонен.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:37 0
Другие статьи по темам
Событие
новое кладбищекладбище в судаково
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину
Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину
В Киреевском районе сносят заброшенную стоматологическую поликлинику
В Киреевском районе сносят заброшенную стоматологическую поликлинику
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.