Как сообщил в редакцию
Myslo очевидец, недалеко от села Апухтино Одоевского района сотрудниками ГИБДД перекрыта автодорога Тула — Белев. Видно лежащий в кювете грузовик, который поднимают автокраном.
По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП на 67-м км дороги произошло сегодня, 17 октября, в 12.25. По предварительной информации, 56-летний водитель Iveco не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в левый по ходу движения кювет.
«Водитель госпитализирован. Работающие на месте происшествия сотрудники ГИБДД принимают меры для скорейшего восстановления движения», — уточнили в
УГИБДД УМВД России по Тульской области.