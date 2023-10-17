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Из-за ДТП с грузовиком перекрыта дорога Тула — Белев

Из-за ДТП с грузовиком перекрыта дорога Тула — Белев

Авария произошла в Одоевском районе. На месте работают сотрудники ГИБДД и автокран.

Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, недалеко от села Апухтино Одоевского района сотрудниками ГИБДД перекрыта автодорога Тула — Белев. Видно лежащий в кювете грузовик, который поднимают автокраном.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП на 67-м км дороги произошло сегодня, 17 октября, в 12.25. По предварительной информации, 56-летний водитель Iveco не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в левый по ходу движения кювет.
 
https://img.myslo.ru/Contents/af/6e/f4ed-11db-47e9-b846-481ac3e95893/d49b2be4-0bcb-4ac4-bf9e-a4f502024848.jpg
 
«Водитель госпитализирован. Работающие на месте происшествия сотрудники ГИБДД принимают меры для скорейшего восстановления движения», — уточнили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 16:39 +1
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