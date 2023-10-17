Авария произошла в Одоевском районе. На месте работают сотрудники ГИБДД и автокран.

Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, недалеко от села Апухтино Одоевского района сотрудниками ГИБДД перекрыта автодорога Тула — Белев. Видно лежащий в кювете грузовик, который поднимают автокраном.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП на 67-м км дороги произошло сегодня, 17 октября, в 12.25. По предварительной информации, 56-летний водитель Iveco не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в левый по ходу движения кювет.