Загадка ремонта улицы Оружейной в Туле: контракт не разыгран, а работы уже идут

К ремонту приступили в сентябре, а закупка на проведение работ появилась месяцем позже.

6 сентября в Туле приступили к комплексному ремонту улицы Оружейной на участке от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса. Рабочие заменят дорожное покрытие, обустроят дополнительные парковочные карманы, заменят рельсошпальную решетку.

Решив узнать стоимость ремонта, мы обнаружили любопытный факт: контракт на выполнение работ был опубликован на сайте Госзакупок лишь 11 октября.

Отметим, что в письме Минфина России № 24-03-07/48249 говорится о том, что нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до момента его заключения.