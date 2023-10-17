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Загадка ремонта улицы Оружейной в Туле: контракт не разыгран, а работы уже идут

Загадка ремонта улицы Оружейной в Туле: контракт не разыгран, а работы уже идут

К ремонту приступили в сентябре, а закупка на проведение работ появилась месяцем позже.

6 сентября в Туле приступили к комплексному ремонту улицы Оружейной на участке от ул. Болдина до ул. Ф. Энгельса. Рабочие заменят дорожное покрытие, обустроят дополнительные парковочные карманы, заменят рельсошпальную решетку.

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Решив узнать стоимость ремонта, мы обнаружили любопытный факт: контракт на выполнение работ был опубликован на сайте Госзакупок лишь 11 октября.

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Отметим, что в письме Минфина России № 24-03-07/48249 говорится о том, что нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до момента его заключения. 

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сегодня, в 16:01 0
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