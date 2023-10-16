Туляка перемолола машина каршеринга в ДТП на парковке «Глобуса». Почему следствие затягивается?

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Романа Букарева

«Мужчина отлетел на несколько метров!»

Ночное ДТП, которое произошло 12 августа 2022 года на парковке у гипермаркета «Глобус», в свое время не получило резонанса. Его почему-то не дали в ежедневной сводке ГИБДД и почти не обсуждали в пабликах. А обсудить было что.

0.40. На парковке у «Глобуса», в той ее части, что недалеко от остановки общественного транспорта, стоят несколько человек. На сравнительно небольшом расстоянии от них набирает скорость каршеринговый Polo. Хороший разгон на коротком расстоянии, толпа бросается врассыпную, удар. Из-под колес «Фольксвагена» вылетает человек, его подбрасывает метра на три вверх и вперед.

Автомобиль еще какое-то время по инерции движется, затем останавливается. С пассажирского места выбегает парень, с водительского — молодая девушка.

Вокруг упавшего пешехода собирается толпа. Девушка-водитель подходит тоже, пытается поднять пострадавшего с земли, но ей не дают этого сделать. Все с мобильников набирают телефоны экстренных служб.

Девушка тоже куда-то звонит и после этого уже не выпускает из рук телефон, возбужденно с кем-то общаясь.



Тело пострадавшего при ударе помяло капот.

Чуть позже на место приезжают скорые и сотрудники ГИБДД.

Из фабулы материалов дела:

— 12 августа 2022 года в 0 часов 40 минут на парковке «Глобуса» водитель ***, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершила наезд на препятствие — бордюрный камень, после чего совершила наезд на пешехода Букарева Р. <…>, который получил телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью.

Нам удалось разыскать свидетельницу происшествия, жительницу Левобережного Наталью Ярасову. Они с подругой сняли ДТП с балкона:

— У нас гонки на парковке перед «Глобусом» — многолетняя проблема. Мы даже в полицию уже звонить перестали. В тот вечер у нас были в гостях друзья, мы услышали рев моторов, и подруге захотелось посмотреть, как они гоняют. Они же виражи всякие выписывают! Если бы не место неправильное, залюбуешься! Мы буквально на пару минут вышли с балкона, тут она прибегает, говорит: «Человека сбили». Машина летела, тот шел по парковке, и машина на вираже с заносом сбила его так, что он метров на десять, по впечатлениям, отлетел. К нему сразу побежали люди… Я стала снимать фото и видео, а потом скинула подруге-журналисту, чтобы узнать, жив ли этот человек. Как потом сказали в полиции, за рулем была молодая совсем девочка без прав.

Скорее жив, чем мертв

Тот день Роман Букарев после аварии совсем не помнит. Как оказался на парковке «Глобуса», как его сбила машина, что произошло потом — серьезная травма головы и шок отключили память. Из-за амнезии Роман собирал все подробности происшествия по крупицам, со слов знакомых.

Роман Букарев — Помню только, как уезжал в «Глобус» на закупки, люблю туда ездить ночью — там очередей нет. Дальше всё только со слов очевидцев. Поставил свой Hyundai на парковку. После покупок остался там пообщаться со знакомыми. И вот девушка на каршеринговом Volkswagen Polo недалеко от нас пыталась сделать что-то типа дрифта. При этом у нее в машине были еще люди! Как рассказали мне очевидцы, она ехала по прямой с хорошей скоростью. Не меньше 80, а то и 90 км/ч. Все отскочили, весь удар пришелся на меня. Приехавшие врачи скорой сначала даже решили, что я мертв. Я чудом очнулся уже по пути в Ваныкинскую, а потом снова отключился…

По словам Романа, в аварии он получил серьезные повреждения: травма головы, ушиб мозга, трещины черепа, перелом костей таза; вырвана ключица, переломанные ребра прокололи легкие, раздроблены локоть и ступня.



Роман в коме в больнице.

— Сам я дышать не мог, меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Я пробыл в стационаре 33 дня, из них 11 дней — в коме. Врачи говорили: то, что я выжил — чудо. В больнице меня собирали буквально по частям.



Раздробленный локоть, кровь в легких и разбитая ступня: прошло больше года, а пострадавший все еще не встал на ноги.

Сейчас октябрь 2023 года, а Роман все еще на костылях. По квартире он передвигается, опираясь одним коленом на офисный стул с колесиками, и так ездит.

На ноге — аппарат Елизарова, ступню ему повторно собирали уже в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Если молодой мужчина будет впоследствии ходить самостоятельно — это тоже будет чудо.

С ключицей и плечом проблемы: от удара отвалилась головка плечевого сустава — рука зажила, но не поднимается. На другой руке не разгибается локоть.

Тайны следствия

— Мне говорили, что эта 19-летняя девочка-водитель пыталась пробиться ко мне в больницу, поговорить, — рассказывает Роман. — Но я ни с кем не общался, все заботы обо мне взяла на себя сестра и ее муж. Это самые близкие мне люди. В счет компенсации за лечение она в самом начале вносила 100 тысяч рублей — это все, что я знаю.

Однако потом знакомые рассказывали мне, что она перестала переживать по поводу случившегося. Пошли слухи, что «дело заровняли»… Я узнал, что прав у водителя нет, каршеринговую машину она получила, войдя в приложение с чужого аккаунта. Это многое, я считаю, говорит о человеке.

Обычно схема расследования по похожим делам такова. Сначала предварительный материал собирают в ГИБДД. Если имеются признаки вреда здоровью пострадавшего в ДТП, материал передают следователям. Те, в зависимости от наличия признаков преступления, возбуждают уголовное дело.

Что получилось здесь? Сотрудники ГИБДД собрали предварительные данные, изъяли видео момента аварии с камер наблюдения «Глобуса».

Травмы Роман получил серьезные, материалы передали в следственное управление УМВД по Тульской области.

— После этого фактически наступила тишина, — говорит Роман. — Моим делом никто не занимался, постоянно выносили отказные за отсутствием состава преступления, которые постоянно отменяла прокуратура.

Мы неоднократно пытались узнать, что происходит с моим делом. И, как выяснилось, с ним не происходит ничего.

Судебно-медицинскую экспертизу по тяжести вреда здоровью мне до сих пор не провели.

Роман уверен: его дело затягивают, чтобы срок привлечения к уголовной ответственности виновницы вышел. Согласно ст. 264 ч. 1 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее ДТП, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью) срок давности привлечения виновного к ответственности составляет всего 2 года. Причем исчисляется он не с момента возбуждения уголовного дела, а с момента ДТП. С даты, когда в аварии пострадал Роман, прошло уже больше года.

— На жалобы моего адвоката у следователей есть «объяснение»: мол, не можем возбудить дело, пока экспертиза не подтвердит тяжкий вред моему здоровью. А экспертизу не могут провести, потому что не завершено лечение.

Но я уже больше чем на год выпал из жизни, и конца и края не видно! К тому же многие мои травмы сразу подпадают под тяжкий вред, это указано в соответствующем приказе минздрава.

Я считаю, что с таким настроем виновница ДТП может остаться без наказания и выйти сухой из воды!

«Дело должно быть возбуждено»

Отчаявшись добиться справедливости, Роман обратился в редакцию Myslo. Мы нашли опытного судебно-медицинского эксперта, который изучил список диагнозов Романа и анонимно дал нам консультацию.

— У пострадавшего явно прослеживаются признаки тяжкого вреда здоровью. Так что уголовное дело должно быть уже возбуждено. В случае Романа следователям для получения мнения судебно-медицинского эксперта и возбуждения уголовного дела не нужно ждать окончания лечения. Серьезные травмы, стойкая утрата трудоспособности более года — всего этого более чем достаточно.

Спросили и мнения бывшего следователя:

— Экспертизу можно было провести давно, в крайнем случае после окончания лечения провести повторную. И не тратить время на ожидание, ведь так действительно может пройти срок привлечения виновного к ответственности.

Myslo запросил комментарий УМВД по этому делу.

— В настоящее время следственным подразделением полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Как стало известно Myslo, уголовное дело было возбуждено только после нашего запроса. Надеемся, что расследование успеют закончить в нужный срок. Мы будем следить за развитием событий.

А пока Роман и его адвокат готовят жалобу в прокуратуру и просят проверить, нет ли здесь коррупционной составляющей.