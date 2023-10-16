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В Туле водитель устроил «фальстарт» на светофоре

В Туле водитель устроил «фальстарт» на светофоре

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Тимирязева в Туле. На кадрах видно, как водитель Kia нарушил правила дорожного движения, всего 4 секунды не дождавшись зеленого сигнала светофора.
 
«Тула, ул. Тимирязева, 97-А. Молодая девушка за рулем была», — сообщил автор записи.
 
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

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Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 15:48 +1
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