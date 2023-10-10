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В Сочи туляк напал с ножом на местного жителя: видео
Кадр из видео.

В Сочи туляк напал с ножом на местного жителя: видео

Подозреваемого оперативно задержали полицейские.

В Сочи житель Тульской области напал с ножом на мужчину. Конфликт произошел возле одного из кафе. 32-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Девушка, которая стала очевидцем инцидента, успела сфотографировать подозреваемого и поделилась информацией с прибывшими на место полицейскими.

— Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения отследили маршрут передвижения злоумышленника и задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего уроженца Тульской области около стройки, где он попытался спрятаться, — сообщили в пресс-службе УВД по г. Сочи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На период предварительного следствия он заключен под стражу.

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