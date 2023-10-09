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Подрядчика, сорвавшего сроки сдачи ФАПов, оштрафовали на 520 тысяч рублей
Фото пресс-службы минздрава

Подрядчика, сорвавшего сроки сдачи ФАПов, оштрафовали на 520 тысяч рублей

Ранее подрядчик сорвал строительство трёх ФАПов в Щёкино.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных нужд.

Так, компания ООО «НефтеГазЭлектроСтрой» сорвала работы по нацпроекту «Здравоохранение» на 5 месяцев. Речь идёт о строительстве двух фельдшерско-акушерских пунктов. Общая сумма контракта — 10,4 млн рублей.

— По постановлению межрайонного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Сумма штрафа составила 520 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что тот же подрядчик был оштрафован на 519 тыс. руб. за срыв сроков сдачи строительства трёх ФАПов в Щёкино. 

Автор:
сегодня, в 16:55 +1
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