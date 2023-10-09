Безработный туляк украл из магазина системный блок

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, в дежурную часть обратился директор комиссионного магазина, расположенного на улице Марата. Мужчина сообщил, что неизвестный украл из торгового зала системный блок.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 20-летний туляк. Мужчина задержан и признался в содеянном.

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.