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За срыв сроков дорожных работ в Новомосковске подрядчика внесли в реестр недобросовестных
Фото из архива Myslo

За срыв сроков дорожных работ в Новомосковске подрядчика внесли в реестр недобросовестных

Контракт с компанией был заключен на 5 781 240 рублей.

В Тульское УФАС России обратилось МКУ «Дорожное хозяйство» с жалобой на ООО «Торгово-транспортная компания». За 5 781 240 рублей подрядчик должен был поставить строительный песок для содержания и обслуживания объектов дорожной инфраструктуры в Новомосковске. Но свои обязательства компания не выполнила.

— На письма и претензии заказчика ООО не отвечало. МКУ «Дорожное хозяйство» — единственная организация, осуществляющая содержание, обслуживание и ремонт дорог в Новомосковске, поэтому неисполнение поставки привело к срыву запланированных работ в городе, — сообщает пресс-служба УФАС.

Заказчик был вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

ООО «Торгово-транспортная компания» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

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