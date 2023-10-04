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Тулячка поссорилась с собутыльником и убила его

Тулячка поссорилась с собутыльником и убила его

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

В Туле 28-летняя местная жительница обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и Следственного комитета.

По информации Myslo, 29 июля обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомого. Парочка весь вечер донимала друг друга оскорблениями, и в один момент мужчина повалил подругу на диван, сел сверху и попытался нанести несколько ударов по лицу. Защищаясь, женщина схватила нож и ударила знакомого в область грудной клетки. От полученного ранения 36-летний потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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