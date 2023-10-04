В Тульской областной филармонии открылся 86-й концертный сезон

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 октября в Тульской областной филармонии прошел концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Симонова. Мероприятие состоялось в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». На тульской сцене прозвучали произведения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Людвига ван Бетховена.

С началом 86-го концертного сезона гостей вечера поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова Академический симфонический оркестр Московской филармонии гастролирует по всему миру, выступая как в России, так и на европейских сценах.

В новом сезоне Тульская филармония запускает абонемент «Юрий Симонов приглашает», в котором маэстро будет дирижировать Тульским филармоническим симфоническим оркестром и представлять шедевры мировой музыкальной культуры в оригинальной интерпретации.

Кроме того, в этом сезоне тульские поклонники симфонической музыки станут свидетелями настоящего «Парада дирижеров». Управлять оркестром будут не только его главный дирижер Владислав Белоусов и дирижер Роман Абрамов, но и приглашенные дирижеры Алексей Рубин и Игорь Манашеров. Продолжит работу авторский абонемент одного из самых востребованных лекторов-музыковедов страны Ярослава Тимофеева «Краткая энциклопедия музыки». В рамках традиционного абонемента «Ночь джаза» пройдет пять концертов, в которых примут участие яркие и талантливые музыканты.

Премьеры готовят все коллективы, в том числе оркестр народных инструментов «Тула», фольклорный ансамбль «Услада», который в этом году отметит 25-летие, и Тульский государственный хор, которому в 2023 году исполнилось 80 лет.

Также Тульская филармония презентует новый коллектив — джазовый квартет, в состав которого вошли четыре молодых талантливых музыканта.

Презентация квартета состоится в «Ночь искусств» 4 ноября в Доме Дворянского собрания.

В новом сезоне состоится праздничный концерт в честь 80-летия художественного руководителя и дирижера Губернаторского духового оркестра, заслуженного артиста России Полислава Балина. В конце апреля состоится концерт-поздравление еще одного юбиляра — художественного руководителя ансамбля скрипачей Натальи Львовой.

С гастролями выступят квартет имени Танеева, солисты оркестра «Виртуозы Москвы», скрипач Даниил Коган, Денис Мацуев с именным фестивалем, оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и ведущие солисты Санкт-Петербургского дома музыки в рамках совместного проекта «Музыкальная сборная России».

По традиции филармония готовит множество интересных музыкальных программ для детей и всей семьи. Детская филармония открывает свой сезон 8 октября премьерой «Айболит — против».

Билеты на большую часть концертов и программ нового сезона можно приобрести по Пушкинской карте.