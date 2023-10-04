Осенний шторм принесет в Центральную Россию ливни, сильный ветер и похолодание

Фото Алексея Пирязева

Первый осенний шторм ворвался в европейскую часть страны. Мощные ливни сегодня накроют Карелию, Поморье, Новгородскую, Ленинградскую, Псковскую области. ЦФО непогода зацепит лишь краем. Здесь пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 17 м/с.

— Вслед за октябрьским штормом в Европейскую Россию начнут пробиваться и холода. Ведь огромная циклоническая система будет смещаться на восток. И во второй половине недели Русская равнина окажется в её холодном тылу: в регион хлынет поток арктического воздуха, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В Центральной России температура снизится до +13°. В пятницу ожидается сильный ливень и +9°. Пик похолодания придется на субботу — будет всего +7°. В воскресенье немного потеплеет, но снова усилятся дожди.