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Осенний шторм принесет в Центральную Россию ливни, сильный ветер и похолодание
Фото Алексея Пирязева

Осенний шторм принесет в Центральную Россию ливни, сильный ветер и похолодание

В регион хлынет поток арктического воздуха.

Первый осенний шторм ворвался в европейскую часть страны. Мощные ливни сегодня накроют Карелию, Поморье, Новгородскую, Ленинградскую, Псковскую области. ЦФО непогода зацепит лишь краем. Здесь пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 17 м/с.

— Вслед за октябрьским штормом в Европейскую Россию начнут пробиваться и холода. Ведь огромная циклоническая система будет смещаться на восток. И во второй половине недели Русская равнина окажется в её холодном тылу: в регион хлынет поток арктического воздуха, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В Центральной России температура снизится до +13°. В пятницу ожидается сильный ливень и +9°. Пик похолодания придется на субботу — будет всего +7°. В воскресенье немного потеплеет, но снова усилятся дожди.

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Фотограф:
сегодня, в 11:50 −1
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