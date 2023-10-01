В Туле на улице Оборонной легковушка столкнулась с грузовиком

О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.
Грузовик «Ман», оборудованный бетономешалкой, не разъехался с легковым автомобилем KIA. Оба авто получили механические повреждения при попутном столкновении.
Жертв и пострадавших нет.
ДТП произошло 30 сентября у дома №102 по улице Оборонной.
О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.
Грузовик «Ман», оборудованный бетономешалкой, не разъехался с легковым автомобилем KIA. Оба авто получили механические повреждения при попутном столкновении.
Жертв и пострадавших нет.