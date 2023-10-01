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В Туле на улице Оборонной легковушка столкнулась с грузовиком
Фото ЧП Тула.

В Туле на улице Оборонной легковушка столкнулась с грузовиком

ДТП произошло 30 сентября у дома №102 по улице Оборонной.

О происшествии сообщили пользователи социальных сетей. 

Грузовик «Ман», оборудованный бетономешалкой, не разъехался с легковым автомобилем KIA. Оба авто получили механические повреждения при попутном столкновении.

Жертв и пострадавших нет. 

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Автор:
сегодня, в 11:32 +1
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