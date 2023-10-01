С 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу

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Об этом информирует Главное организационно-мобилизационное управление.

Осенний призыв начинается с 1 октября во всех субъектах России, кроме некоторых районов Крайнего Севера (там из-за климата призыв стартует с 1 ноября).

Начало отправки призывников со сборных пунктов - с 16 октября. Срок военной службы составит, как и раньше, 12 месяцев.

Призывников не будут направлять для участия в СВО и в пункты дислокации в новых регионах.

У Генерального штаба планов проведения дополнительной мобилизации нет - для выполнения задач спецоперации достаточно контрактников и добровольцев. Отслужившие призывники будут своевременно уволены в запас, они вернутся домой.

Будет продолжено формирование научных рот. Они будут решать научно-прикладные задачи в интересах конкретных видов и родов войск. Продолжат набирать и спортивные роты для дальнейшей подготовки перспективных спортсменов.