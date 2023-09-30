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За один день воришки вынесли из магазина на ул. Декабристов 25 пачек кофе
Фото Артема Жильцова

За один день воришки вынесли из магазина на ул. Декабристов 25 пачек кофе

Оба злоумышленника были оперативно задержаны полицейскими.

В дежурную часть УМВД России по Туле обратилась директор супермаркета расположенного на ул. Декабристов. Она рассказала, что в один день из торгового зала были украдены сначала пять, а затем ещё 20 пачек кофе.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что кражи совершили 37-летний ранее судимый житель Криволучья и 34-летний безработный житель Ефремова.

Оба были задержаны и признались в содеянном. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

сегодня, в 22:15 0
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