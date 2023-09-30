За один день воришки вынесли из магазина на ул. Декабристов 25 пачек кофе

Фото Артема Жильцова

В дежурную часть УМВД России по Туле обратилась директор супермаркета расположенного на ул. Декабристов. Она рассказала, что в один день из торгового зала были украдены сначала пять, а затем ещё 20 пачек кофе.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что кражи совершили 37-летний ранее судимый житель Криволучья и 34-летний безработный житель Ефремова.

Оба были задержаны и признались в содеянном. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.