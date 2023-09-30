В Туле пропала ещё одна девушка-подросток

О местонахождении 17-летней Надежды Макешиной ничего не известно с 29 сентября.

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» снова обращаются за помощью к тулякам. Накануне 17-летняя Надежда Макешина перестала выходить на связь с близкими.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: чёрная ветровка, коричневая кофта, чёрная джинсовая юбка, чёрные кроссовки. С собой у девушки была чёрная сумка-шоппер с сине-серой вставкой.

Видели её? Звоните 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, в последние два дня в Туле и в Донском велись поиски двух школьниц. Позже они были найдены живыми и здоровыми.